Genoa-Napoli, De Maggio svela: “Sorpresa nell’undici di partenza degli azzurri”

Il Napoli si prepara a tornare dopo la sosta nazionali con la sfida al Genoa. Le ultime di formazione dettate da Valter De Maggio.

Il Napoli si prepara per l’importante sfida contro il Genoa nella quarta giornata di campionato, dopo una deludente sconfitta casalinga contro la Lazio. Rudi Garcia, il tecnico azzurro, ha sfruttato la pausa per le nazionali per apportare miglioramenti al suo team, concentrandosi sull’integrazione di nuovi talenti come Natan. Valter De Maggio, noto giornalista e conduttore, ha rivelato informazioni esclusive sulla formazione partenopea per l’atteso scontro allo stadio Marassi.

L’ultima ora porta una sorpresa nell’undici di partenza del Napoli. Secondo quanto riferito da Valter De Maggio, ospite su Kiss Kiss, il terzino sinistro Mario Rui avrà un posto da titolare nel match contro il Genoa. L’uruguaiano sarà infatti l’ultimo a rientrare e Rudi Garcia punterà quindi sul “professore” portoghese.

Inoltre, il tecnico Rudi Garcia sta ponderando attentamente la sostituzione di Politano, infortunato. Secondo De Maggio, le quotazioni di Giacomo Raspadori stanno crescendo, suggerendo che il giovane attaccante potrebbe essere una delle scelte per rimpiazzare l’assente.