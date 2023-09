Lutto in casa Napoli, ADL: Vicini alla famiglia di Nicola Lombardo per la perdita della suocera”

Il Napoli ha espresso tutta la vicinanza al capo della comunicazione del club, Nicola Lombardo, per la perdita della suocera.

Il Napoli, pronto a tornare in campo dopo la pausa per gli impegni internazionali, si è trovato a dover affrontare una triste notizia. Il presidente Aurelio De Laurentiis e l’intera squadra azzurra hanno espresso il loro cordoglio per Nicola Lombardo, capo della comunicazione del club, che ha perso la suocera Dina.

Dopo 15 giorni di pausa, i calciatori partenopei si sono ritrovati a Castel Volturno per prepararsi all’anticipo serale contro il Genoa, ma il lutto ha gettato un’ombra su questo ritorno in campo rendendo il ritorno in terra campana più triste.

Il messaggio ufficiale del Napoli

Il Napoli ha voluto manifestare il proprio sostegno a Nicola Lombardo e alla sua famiglia attraverso un comunicato ufficiale condiviso su Twitter. Ecco il comunicato ufficiale del Napoli pubblicato su Twitter: “Aurelio De Laurentiis e la SSC Napoli partecipano al dolore di Nicola Lombardo, della moglie Laura e dei figli Ludmilla e Ludovico, per la scomparsa della cara Dina”.

La redazione di Napoli Piu desidera esprimere le più sentite condoglianze a Nicola Lombardo e alla sua famiglia in questo momento di dolore.