La Gazzetta punge Kvara: “Calabria l’ha sempre reso normale”

Secondo la Gazzetta dello Sport, Calabria è stato l’unico a limitare Kvaratskhelia rendendolo un “giocatore normale”.

Notizie calcio Napoli. Sale l’attesa per Napoli-Milan, big match della 10a giornata di Serie A. In vista della sfida del Maradona, la Gazzetta dello Sport ha esaltato il terzino rossonero Davide Calabria, riuscito nella scorsa stagione a limitare Khvicha Kvaratskhelia.

“Calabria è stato l’unico a rendere Kvara un giocatore normale” scrive la Rosea. Nella doppia sfida di Champions League, il capitano del Milan ha marcato a uomo il georgiano limitandone dribbling e guizzi.

“Ha subito un paio di dribbling e tunnel, ma in 180 minuti ha vinto lui. Milan in semifinale e Kvara limitato” ricorda la Gazzetta elogiando la prova di Calabria. Una vera e propria impresa, considerando l’impatto devastante di Kvaratskhelia in questa stagione.

Ora Calabria è pronto a ripetersi nella sfida Scudetto di domenica sera. Riuscirà a disinnescare nuovamente il temibile Kvara? E a portare il Milan alla vittoria al Maradona?

Non perdere gli aggiornamenti su Napoli-Milan seguendo napolipiu.com!