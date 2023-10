Napoli-Milan, tegola per Pioli novità sulle formazioni: Le ultime di Sky Sport

Brutte notizie per il Milan verso Napoli-Milan, con Pioli che perde Kjaer per infortunio. Le probabili formazioni e le ultime sul big match.

Notizie Calcio Napoli – Piove sul bagnato in casa Milan a poche ore dal big match contro il Napoli. Come riportato da Sky Sport, Simon Kjaer non sarà disponibile per infortunio: affaticamento muscolare per il difensore danese. Un’assenza pesante per Pioli, che dovrà fare a meno del suo leader difensivo.

I rossoneri sono in piena emergenza: oltre a Kjaer, mancheranno anche Thiaw squalificato, Chukwueze, Sportiello e Bennacer infortunati. Non un ottimo viatico per il Milan verso una sfida cruciale per la corsa Scudetto come Napoli-Milan di stasera.

Napoli Milan ultime di Sky

Gli azzurri puntano a bissare il successo di Champions a Francoforte per presentarsi al meglio al big match. Assente Osimhen, Garcia dovrebbe confermare l’undici vittorioso in Germania con Raspadori prima punta. In difesa Mario Rui favorito su Olivera, a centrocampo spazio a Cajuste con Anguissa in panchina.

Nel Milan, Kalulu prenderà il posto di Thiaw al centro della difesa. A centrocampo chance per Musah al posto dell’indisponibile Loftus-Cheek. In attacco confermato il tridente Pulisic-Giroud-Leao.

Probabili Formazioni Napoli Milan

Le probabili formazioni delineano un quadro chiaro delle strategie tattiche che potremmo vedere in campo:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

Rimani aggiornato con le ultime notizie, formazioni e cronaca di Napoli-Milan seguendo napolipiu.com. Il sito con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla tua squadra del cuore!