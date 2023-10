Garcia non vuole rischiare Anguissa: il nodo da sciogliere riguarda la difesa

Anguissa è tornato tra i convocati, ma il suo impiego dal primo minuto è improbabile: c’è un altro ballottaggio da risolvere per Garcia.

L’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, sta valutando attentamente le opzioni per comporre la sua formazione contro il Milan nel match di domani sera, valido per il posticipo della decima giornata di Serie A. Nonostante il ritorno di André-Frank Zambo Anguissa tra i convocati, sembra che Garcia preferisca non rischiarlo fin dall’inizio, probabilmente preservandolo per il derby contro la Salernitana all’Arechi. Secondo l’inviato di Radio Marte, Pasquale Tina, è improbabile vedere Anguissa tra i titolari contro il Milan.

Non credo giochi, è difficile che Garcia lo rischi: Anguissa dovrebbe andare in panchina, per tornare tra i titolari, forse, per il derby con la Salernitana all’Arechi”.

Il vero nodo da sciogliere per Garcia si trova nella difesa, con il giornalista partenopeo che sottolinea un interessante ballottaggio sulla fascia sinistra: “Mario Rui in pole position? Penso di sì. Il vero confronto è questo. Garcia deve decidere se affidarsi al portoghese, il cui palleggio agevola anche Kvara, oppure se optare per Olivera per contrastare Pulisic, un avversario veloce e agile”.

Per quanto riguarda il centrocampo, sembra che Cajuste sia il candidato principale per sostituire Anguissa. Tuttavia, Garcia potrebbe decidere di mantenere invariata la formazione vista a Berlino, senza apportare alcune modifiche.