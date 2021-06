Nuno Tavares al Napoli, è uno di quei calciatori che piacciono maledettamente alla SSCN. Giovane, 21 anni, dalle grandi prospettive ma già buono per il presente. De Laurentiis di solito si fa pochi problemi a puntare su calciatori di questo genere, vedi Victor Osimhen. E allora Nuno Tavares è un nome che affascina e non poco, anche perché sarebbe acquistato dal Benfica, società portoghese che sforna continuamente talenti. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport, Giuntoli sta monitorando attentamente il mercato, pronto a non farsi sfuggire nulla. Anche se non affonda il colpo non significa che la società non sia pronta ad intervenire se dovesse servire. In questo momento in cui tutti sono fermi, sembra quasi giusto aspettare, in attesa dell’occasione giusta, anche perché il Napoli sulla carta è quasi al completo.

Nuno Tavares al Napoli: il prezzo

Ovviamente sia De Laurentiis che Giuntoli sanno che qualcosa bisognerà fare, soprattutto sugli esterni di fascia in difesa. Hysaj è prossimo al trasferimento alla Lazio, Ghoulam e Mario Rui non convincono per motivi diversi. Insomma c’è da lavorare. Ecco perché il Napoli segue da vicino Nuno Tavares che è anche Nazionale Under 21 del Portogallo. Le alternative restano sempre Reinildo Mandava del Lilla e Gabriel Gudmundsson del Groningen. Opporunità da cogliere quando ci sarà l’occasione giusta.

Ma il Napoli per Nuno Tavares si sta informando a fondo. Secondo Gazzetta il costo del cartellino del nazionale Under 21 del Portogallo non è proibitivo: 6-7 milioni di euro, anche se bisogna se c’è una clausola rescissoria. Il portoghese resta comunque uno di quei calciatori particolarmente attenzionati da Cristiano Giuntoli, direttore sportivo che vorrebbe fare almeno un colpo prima del ritiro estivo.

