La Gazzetta distrugge il Napoli: Squadra irriconoscibile. Si è palesato un rischio sollevato in estate

La prima sconfitta del Napoli in campionato contro la Lazio fa suonare i campanelli d’allarme. La Gazzetta dello Sport boccia gli uomini di Garcia.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli ha perso la vetta del campionato di Serie A per la prima volta da un anno, e la sconfitta casalinga di ieri contro la Lazio impone delle riflessioni serie. Secondo la Gazzetta dello Sport, è tempo di affrontare i problemi che affliggono i Campioni d’Italia.

Un Napoli Irriconoscibile

Nel commento della Gazzetta, mai tenera con gli azzurri a differenza delle tre strisciate del nord alle quali perdona di tutto di più, si legge che il Napoli è apparso “tatticamente disordinato, irriconoscibile nelle sue stelle (specie Osimhen) e nello spirito.” Il team è stato criticato per i suoi errori difensivi e per la mancanza di coerenza tattica, particolarmente nel secondo tempo della partita.

Il Rischio Sollevato in Estate

La Gazzetta evidenzia un problema che era stato sollevato già durante l’estate: la squadra potrebbe soffrire un calo motivazionale post-campionato, che avrebbe dovuto essere compensato con acquisti di maggiore spessore. A differenza del Milan, che è riuscito a rinnovare e rinvigorire la squadra, il Napoli sembra essersi fermato.

La Mancanza di Kim e il Mercato Insufficiente

Un altro punto critico è la mancanza di un difensore di livello come Kim. “Natan al momento è una promessa,” nota la Gazzetta, sottolineando che il Napoli dovrà compensare con una migliore organizzazione sul campo.

Il Vero Lavoro di Rudi Garcia Inizia Ora

Se la sconfitta è un campanello d’allarme, è anche un punto di partenza per Rudi Garcia e il suo staff. Dopo quasi un anno al vertice, questa sconfitta è un segno che il Napoli deve affrontare la sua nuova realtà. Non è un dramma, ma un’analisi corretta può aiutare a correggere gli errori e a prendere atto della nuova situazione. Il vero lavoro per tornare al top inizia ora.