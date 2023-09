CooSport- Napoli, richiesta shock di Kvaratskhelia per il rinnovo: vuole 6 milioni

Secondo il Corriere dello Sport, l’agente di Kvaratskhelia avrebbe chiesto 6 milioni complessivi come stipendio per rinnovare con il Napoli.

CALCIO NAPOLI. Proseguono le trattative per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la richiesta dell’entourage del georgiano sarebbe di 6 milioni netti a stagione, 5 di parte fissa più 1 di bonus.

Una cifra molto importante, se si considera che attualmente Kvaratskhelia percepisce 1,4 milioni annui con il contratto in scadenza nel 2027. L’exploit del classe 2001, però, spinge il giocatore a chiedere un consistente adeguamento.

L’agente Jugeli, presente allo stadio Maradona per la sfida con la Lazio, non ha ancora incontrato De Laurentiis. I due non si sono incrociati nonostante alloggino nello stesso hotel. Jugeli però ha avuto un colloquio con Micheli, braccio destro di ADL.

La richiesta di 6 milioni netti rappresenta un ostacolo non da poco per il rinnovo. La sensazione è che la forbice tra domanda e offerta sia ancora ampia. Starà al presidente De Laurentiis, una volta rientrato dall’estero, sedersi al tavolo ed avvicinare le parti.