Garcia: “Dovevamo gestire meglio, serve più cinismo. La verità su Kvara”

Dopo la sconfitta con la Lazio, il tecnico del Napoli, Garcia critica la gestione della gara nella ripresa e chiede più cattiveria sotto porta.

CALCIO NAPOLI. Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha analizzato la sconfitta per 1-2 contro la Lazio ai microfoni di DAZN, mettendo in evidenza la mancanza di cinismo sotto porta e la cattiva gestione della ripresa

“Mancava Cinismo, ma un Pareggio Era Giusto”

Garcia ha detto che il Napoli meritava di essere in vantaggio nel primo tempo ma ha criticato la mancanza di cinismo nel secondo tempo. “La Lazio ha meritato nel secondo tempo, ma in generale un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto,” ha detto l’allenatore. “I ragazzi devono capire che se non si può vincere, almeno si deve pareggiare.”

Problemi in Attacco e Difesa

Il Napoli ha creato molte occasioni ma senza successo. “Abbiamo tirato 22 volte, ma zero volte abbiamo preso la porta,” ha sottolineato Garcia. Il tecnico ha riconosciuto la forza offensiva della Lazio, citando giocatori come Immobile e Felipe Anderson come minacce costanti.

Il Cambio di Kvara Spiegato

Molte domande sono state fatte sul cambio di Kvara durante la partita. Garcia ha spiegato: “Ha iniziato benissimo, ma si è un po’ spento e ha perso alcuni palloni pericolosi. Sapevamo che non aveva i 90 minuti nelle gambe, e sono contento perché ha dimostrato di essere un giocatore che può fare la differenza.”

Verso il Futuro: Cosa Aspettarsi Dopo la Sosta

Garcia guarda al futuro con ottimismo, nonostante la sconfitta. “Ora c’è la sosta della nazionale e dobbiamo lavorare duro. Poi inizia una lunga maratona di partite. Dobbiamo essere più cinici in area,” ha concluso.