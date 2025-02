Gazzetta dello Sport: “Napoli per la vetta. Conte si affida a tre pilastri per ripartire”

Dopo il ko di Empoli, il Napoli ha bisogno di ritrovare brillantezza, fame e gol per rilanciarsi nella corsa scudetto. Come analizzato da Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, la sfida contro l’Inter al Maradona sarà un banco di prova fondamentale: il Napoli può ancora sognare in grande o deve iniziare a guardarsi alle spalle?

Lukaku, l’uomo in più che deve tornare a segnare

Il Napoli ha bisogno del suo attaccante di riferimento: Romelu Lukaku. Il belga non segna da quattro giornate e questa coincidenza ha accompagnato il rallentamento degli azzurri.

«Le ambizioni del Napoli dipendono tantissimo da Lukaku. Non a caso, le ultime quattro partite senza gol del belga hanno segnato la frenata della squadra. Per tornare a puntare in alto serve un Lukaku formato XL, capace di usare il fisico per aprire spazi ai compagni e finalizzare le occasioni. Finora ha segnato 9 reti in campionato e ogni suo gol ha portato a una vittoria del Napoli.»

Inoltre, per Big Rom, questa non è una partita qualunque: con l’Inter si è lasciato male e ancora non ha mai segnato contro i nerazzurri.

«Ha un conto aperto con l’Inter e con Inzaghi. Quest’anno ha già deciso le sfide contro Milan, Roma, Fiorentina, Atalanta e Juve, ma un gol ai nerazzurri avrebbe un sapore speciale.»

McTominay, il maratoneta del Napoli

Con Anguissa out, il Napoli si affiderà ancora di più a Scott McTominay, una delle rivelazioni stagionali.

«Lo scozzese è il centrocampista con il miglior feeling con il gol e sta facendo la differenza anche dal punto di vista fisico: è il giocatore che corre più chilometri di tutti in Serie A, oltre 12 a partita. Con 6 gol e 4 assist, è un punto di riferimento per la squadra. Segue lui, il Napoli alza il ritmo.»

Politano, l’ex con voglia di riscatto

Matteo Politano, che con Conte non ha vissuto momenti felici all’Inter, ora è una pedina chiave del suo Napoli.

«Politano è l’equilibratore della squadra: permette al Napoli di attaccare a tre e difendere a cinque, garantendo corsa e sacrificio. Dopo i complimenti ricevuti da Spalletti in Nazionale, ora ha un’ulteriore motivazione per brillare contro l’Inter.»

3-5-2 o 4-3-3? Conte valuta l’assetto per il big match

Conte stava pensando di tornare al 4-3-3, ma l’infortunio di Anguissa lo ha costretto a rivedere i piani.

«La soluzione più probabile è confermare il 3-5-2 per la terza partita consecutiva, con Billing al posto di Anguissa e Raspadori accanto a Lukaku.»

Resta aperto il ballottaggio tra Olivera e Spinazzola sulla sinistra:

«Se gioca Olivera, il Napoli potrebbe riproporre il 4-3-3 con Spinazzola nel tridente offensivo, come già accaduto a Firenze.»

Napoli-Inter, un crocevia fondamentale

Il Napoli cerca risposte, l’Inter vuole consolidare il primato. Il Maradona sarà il teatro di una sfida che potrebbe cambiare il finale di stagione degli azzurri.