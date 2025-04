Gazzetta dello Sport: “Napoli-Conte. Champions al top e altri acquisti per andare avanti”

La storia del “club di passaggio” torna d’attualità. Come racconta Vincenzo D’Angelo su La Gazzetta dello Sport, tutto è ricominciato poco prima della sfida contro il Monza, quando Antonio Conte ha lasciato trapelare, quasi a sorpresa, un forte sfogo. Non tanto per i contenuti – la delusione per quanto accaduto a gennaio con la cessione di Kvaratskhelia non era un mistero – quanto per la tempistica.

Conte ha dovuto affrontare un Napoli in emergenza, in piena corsa scudetto, dopo l’infortunio di Neres. In quel momento, avrebbe potuto cedere allo sconforto; invece ha trasformato tutto in un messaggio di responsabilità per il gruppo e un avviso chiaro alla società: Conte non può fare miracoli da solo. Il primato odierno, infatti, è già qualcosa che sfiora l’impresa.

IL LEGAME CON NAPOLI E LE SUE ASPETTATIVE

Il rapporto con la città è autentico e genuino. Conte si nutre dell’affetto dei tifosi, ma come ha ribadito dopo la vittoria con il Monza, non vuole «prendere in giro la gente»:

«Chi sceglie Conte – ha spiegato – sa che porto aspettative. Chi mi prende deve lottare per vincere lo scudetto, non solo per qualificarsi in Champions. Non sono stupido: se non ci sono i mezzi necessari, posso garantire il massimo, ma non sarà sufficiente.»

NUOVA VISIONE, NUOVI OBIETTIVI

Da quello sfogo è cambiato tutto, sportivamente parlando. In appena otto giorni, il Napoli è passato da inseguitore a lepre. Ma, come sottolinea D’Angelo, né il pensiero di Conte né quello della società sono cambiati: la rivoluzione iniziata nell’estate 2024 deve completarsi con una rosa ancora più forte, capace di competere sia in Italia sia in Europa.

Non a caso, De Laurentiis ha recentemente ribadito alla radio partner del club: «Abbiamo costruito una squadra forte e muscolosa, e nei prossimi anni ci divertiremo molto.»

LAVORI IN CORSO PER UN NAPOLI ANCORA PIÙ AMBIZIOSO

L’obiettivo comune resta quello di non fare passi indietro: consolidare la competitività e tornare a vivere notti da protagonista anche in Champions League, il grande obiettivo di presidente e allenatore. Conte non è mai andato oltre gli ottavi nella massima competizione europea e vuole cambiare la storia. E De Laurentiis non ha ancora digerito l’eliminazione ai quarti contro il Milan di due anni fa.

Il dialogo per programmare il futuro è già iniziato. Il Napoli vuole trattenere Conte e costruire un organico all’altezza: una rosa ampia, strutture all’avanguardia e una mentalità vincente.

IL FACCIA A FACCIA DECISIVO A FINE STAGIONE

Come riporta Vincenzo D’Angelo, tanti top club, anche all’estero, seguono con attenzione gli sviluppi della situazione. Ma dovranno attendere: Conte non cerca uno strappo, ma vuole garanzie concrete. E il Napoli, che è tornato a sognare in grande, non ha intenzione di interrompere il progetto.

L’obiettivo è chiaro: continuare insieme, ancora più forti, ancora più ambiziosi. Con Conte al comando.