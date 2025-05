Gazzetta dello Sport: “Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli”

Quello tra Antonio Conte e il Napoli potrebbe essere ricordato come un amore intenso ma fugace. Un anno appena, con uno scudetto cucito sul petto, ma senza la prospettiva di un futuro condiviso. A poco è servito il blitz di Ischia, i sorrisi in famiglia, le cene conviviali: tra il tecnico e il presidente Aurelio De Laurentiis si percepisce la distanza, non personale, ma progettuale. E così, mentre i tifosi temono un déjà-vu in stile Spalletti, il patron azzurro è già al lavoro su un piano B.

Una rottura annunciata

Conte ha scelto Napoli con coraggio e ambizione, desideroso di lasciare il segno in una piazza affamata di vittorie e passione. Missione compiuta. Ma dopo il clamoroso addio a Kvaratskhelia nel mercato invernale, il tecnico si è sentito tradito. Non tanto nel risultato – il Napoli ha comunque vinto – quanto nella visione condivisa. «Tutto quello che è stato fatto quest’anno era per il bene del Napoli, non di Conte», ha ribadito più volte.

Divergenze profonde su struttura, ambizioni e strategia. Non è solo una questione di nomi: è una questione di metodo e visione. E il raffreddamento è apparso evidente nelle parole dello stesso Conte: «A Napoli certe cose non si possono fare».

De Laurentiis prepara il piano Allegri

Ma stavolta De Laurentiis non vuole trovarsi impreparato. Forte dell’esperienza con Spalletti, il presidente azzurro si muove con tempismo. Il nome è noto da tempo: Massimiliano Allegri, vecchio pallino di ADL, considerato un profilo perfetto per esperienza, carisma e capacità di gestione. E, non a caso, legato da una forte amicizia con lo stesso De Laurentiis.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Aurelio sarebbe pronto a offrire un triennale da 6 milioni netti a stagione, più bonus. L’accordo con Giovanni Manna – ds che ha già lavorato con Allegri alla Juventus – potrebbe agevolare la trattativa, anche se la concorrenza non manca. Milan e Inter osservano interessate: Inzaghi è tentato dalle offerte arabe e il Milan non ha ancora ufficializzato un nuovo tecnico.

Non solo nome: serve progetto

Allegri, dal canto suo, ha bisogno di garanzie. Dopo l’addio alla Juve, cerca un progetto ambizioso e concreto, che gli permetta di rilanciarsi e puntare in alto, anche in Europa. Le due finali di Champions raggiunte con i bianconeri sono un biglietto da visita ancora valido, ma servono condizioni chiare. Il Napoli, con il tesoro del titolo appena vinto, può offrirgliele.

Conclusione

Conte è destinato a salutare Napoli da vincente. Lo farà con orgoglio, ma senza rimpianti. Il suo è stato un passaggio travolgente, che ha restituito entusiasmo e credibilità al progetto tecnico. Ora, però, serve continuità. E De Laurentiis è deciso a garantirla puntando tutto su Allegri. Un altro “mister Scudetto” per una piazza che vuole restare in vetta.