Gattuso apre un nuovo capitolo nella sua carriera: ecco il prossimo club che allenerà

L’ex allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, è sull’orlo di un ritorno in panchina: l’ufficialità nelle prossime ore.

Gennaro Gattuso, ex allenatore di Napoli e Valencia, sembra essere prossimo a un nuovo capitolo della sua carriera nella gestione tecnica. Secondo quanto riferisce SKY Sport, Ringhio è molto vicino a tornare in panchina, in Francia, questa volta alla guida del Lione. L’annuncio ufficiale sembra ormai alle porte.

Il Lione, che ha iniziato la stagione con alcuni problemi e ha ottenuto solo un punto nelle prime quattro partite, potrebbe beneficiare notevolmente della vasta esperienza di Gattuso. La squadra è composta principalmente da giovani talenti nati nel 2002 e 2003, ma l’arrivo di Gattuso potrebbe portare una ventata di freschezza e determinazione al club.

L’obiettivo primario per Gattuso e il Lione è raggiungere un accordo nei prossimi giorni in modo che l’allenatore possa prepararsi immediatamente per la prossima partita contro Le Havre, che è fondamentale per il club francese.

Dopo un’esperienza decisamente negativa al Valencia, Gattuso è determinato a dimostrare di essere in grado di allenare con successo un grande club europeo. Porterà con sé gran parte del suo staff, il che potrebbe rafforzare ulteriormente la sua leadership tecnica.