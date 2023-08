“Garcia non è Spalletti” le pagelle dopo Frosinone-Napoli

Rudi Garcia ha vinto la prima gara ufficiale con il Napoli in Serie A, contro il Frosinone, ecco le pagelle dei quotidiani.

Garcia non ha rivoluzionato il Napoli, ma gli ha dato comunque la sua impronta di gioco che è già chiara: verticalizzare il prima possibile. Però ad esempio ha mantenuto Di Lorenzo in una sorta di mezz’ala aggiunta in fase di attacco, anche se ora i terzini fanno più sovrapposizioni. Insomma il tecnico francese ci ha messo del suo e sicuramente le cose possono migliorare con il tempo.

Frosinone-Napoli: le pagelle di Garcia

Gazzetta 7 – Non è Spalletti e sta cercando nuove soluzioni senza però snaturare il Napoli. Si ve verso una mediana a due, meno spettacolare e più cinico?

Corriere dello Sport 6,5 – Vince la prima, ma la prima diventa buona quando arrivano i mostri: Osi, Di Lorenzo, Zielinski. Non è ancora il Napoli che divora, anzi ieri ha tremato, ma il tempo è dalla sua.

Tuttosport 6,5 – Non stravolge il Napoli e lo mette in campo con la stessa logica tattica che ha portato lo scudetto.

Il Mattino 7

Corriere della Sera 7.