Napoli, l’appello social di Di Lorenzo prima dell’esordio

Il capitano del Napoli Di Lorenzo ha parlato sui social alla vigilia della prima di Serie A: “Il tricolore è una responsabilità che non vediamo l’ora di affrontare”.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. A poche ore dall’esordio in Serie A contro il Frosinone, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha affidato ai social il suo messaggio alla squadra. Gli azzurri campioni d’Italia sono pronti a difendere il titolo conquistato nella passata stagione.

Attraverso il suo profilo Instagram, Di Lorenzo ha scritto: “Finalmente ci siamo! Domani inizia il nostro campionato con il tricolore sulla maglia. Una bella responsabilità, una sfida che non vediamo l’ora di affrontare! Forza Napoli sempre!“.

Parole da leader per il terzino, che suona la carica in vista di una stagione che si preannuncia stimolante ma impegnativa. Il Napoli è atteso subito al debutto casalingo contro il Frosinone, una gara da non sottovalutare per iniziare col piede giusto la rincorsa verso un altro possibile trionfo.

Di Lorenzo ha voluto ricordare a tutto l’ambiente partenopeo che portare sul petto il tricolore comporta motivazioni extra ma anche una certa pressione. I tifosi si aspettano una squadra all’altezza dell’impresa compiuta nella scorsa Serie A. L’appello del capitano suona come una carica per affrontare al meglio questa nuova “responsabilità“.