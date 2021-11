Furini non ha dubbi: “L’Inter batterà il Napoli, ne sono sicuro”

Inter-Napoli è la partita più importante della tredicesima giornata di campionato, i nerazzurri devono vincere restare in lotta scudetto. Per l’Inter c’è un solo obiettivo quello della vittoria contro il Napoli, qualsiasi altro risultato terrebbe la squadra di Simone Inzaghi molto distante dalla vetta della classifica, che attualmente è in condivisione tra Napoli e Milan.

Il giornalista Luigi Furini parlando di Inter-Napoli ai microfoni di Top Calcio 24 ha fatto il punto della situazione: “Al momento l’Inter è terza in classifica, alle spalle di Napoli e Milan. I nerazzurri devono cercare assolutamente la vittoria contro la squadra di Spalletti. Qualsiasi altro risultato sarebbe negativo, anche il pareggio. Quindi – dice Furini – Inzaghi non può permettersi passi falsi“.

Secondo il giornalista “se dovesse vincere il Napoli, allora l’Inter sarebbe tagliata fuori dalla lotta scudetto, perché andrebbe a meno dieci punti dalla vetta della classifica. Io però punto molto sull’Inter e credo che riuscirà a battere il Napoli“. Va ricordato che per la sfida Inter-Napoli ci sono molti dubbi di formazione per Inzaghi. Bastoni e De Virj hanno problemi muscolari, entrambi rischiano seriamente l’esclusione dal match di San Siro. Anche Dzeko non sta dando buoni segnali e potrebbe saltare la sfida della tredicesima giornata di Serie A.