Frattura per Osimhen, fuori un mese. Ecco le partite che salta

Victor Osimhen resterà fermo un mese per una frattura al volto, in seguito allo scontro con Skriniar durante Inter-Napoli. Il calciatore nigeriano si è scontato violentemente con il difensore dell’Inter che dopo il dolore iniziale è tornato in campo. Il giocatore del Napoli ha avuto la peggio ed è uscito dal campo con il volto gonfio. I sanitari del Napoli lo hanno assistito ed accompagnato all’ospedale San Raffaele di Milano. I risultati degli esami strumentali hanno evidenziato una frattura al volto per Osimhen.

Infortunio Osimhen: sarà operato

“Gli esami strumentali effettuati a Victor Osimhen al termine della gara Inter-Napoli hanno evidenziato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro” questo il comunicato ufficiale della SSCN sull’infortunio di Osimhen durante Inter-Napoli. Il calciatore nigeriano salterà le gare con Spartak Mosca, Lazio, Sassuolo, Atalanta, Leicester, Empoli, Milan e Spezia.

Non c’è pace per il Osimhen che già scorsa stagione è rimasto fuori a lungo a causa di un infortunio e del Covid. Il Napoli perde uno dei suoi giocatori più forti, in grado di cambiare volto all’attacco azzurro. A questo punto Spalletti ha solo Petagna come centvanti vero, poi c’è Mertens che però non è una punta centrale con caratteristiche simili ad Osimhen.