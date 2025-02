Fiorentina, fiducia a tempo per Palladino: Sarri e Tudor in pole

La posizione di Raffaele Palladino sulla panchina della Fiorentina è sempre più in bilico. Tuttosport parla di una fiducia a tempo, inevitabile o addirittura forzata, considerando i rischi legati a un cambio di guida tecnica nel bel mezzo della stagione.

Il silenzio della società dopo la sconfitta di domenica sera non ha contribuito a spegnere le voci su un possibile esonero, alimentando il toto-allenatore. Tra i nomi accostati alla panchina viola emergono i soliti noti: Maurizio Sarri, Igor Tudor e Alberto Aquilani. Una situazione diversa rispetto a un mese fa, quando dopo la sconfitta contro il Monza il club era intervenuto per spegnere le polemiche.

L’ultima parola spetta al patron, che in genere non ama cambiare allenatore a stagione in corso. Tuttavia, se Palladino dovesse essere sollevato dall’incarico, il suo successore debutterebbe in un match delicatissimo: contro il Napoli.