Napoli, Manna abbassa la tensione prima della sfida con l’Inter

A pochi giorni dal big match contro l’Inter, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha voluto stemperare la tensione in vista dello scontro diretto di Serie A. Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Manna ha sottolineato l’ottimo percorso della squadra, pur ribadendo che il primato in classifica non era un obiettivo iniziale.

“Essere in vetta non era un nostro obiettivo iniziale, ma la squadra ha dimostrato grande capacità nel raggiungere questa posizione. Ora vogliamo mantenerla, ma senza disfattismo nel caso non ci riuscissimo. Stiamo gettando le basi per un futuro importante e dobbiamo essere orgogliosi del cammino fatto finora”, ha dichiarato il ds azzurro.

Manna ha poi evidenziato l’importanza di affrontare la sfida con la giusta mentalità, senza pressioni eccessive: “Dobbiamo giocare questa partita con passione e determinazione. Ci siamo guadagnati il diritto di competere a questo livello e nulla potrà cancellare quanto di buono abbiamo fatto.”

Infine, il dirigente partenopeo ha risposto con diplomazia al collega Piero Ausilio, che aveva dichiarato di “firmare” per uno scudetto al Napoli e una Champions League all’Inter: “Lui ci firma, mentre noi speriamo che mercoledì l’Inter faccia un percorso importante in Champions, così come le altre squadre italiane impegnate in Europa, per il bene del nostro calcio.”

Parole distensive che confermano l’approccio sereno del Napoli in vista di una sfida che potrebbe rivelarsi cruciale per il prosieguo del campionato.