Finale Europa League, Chelsea-Arsenal, le formazioni e dove vederla in tv

Finale Europa League: probabili formazioni e dove vedere Chelsea-Arsenal.

In attesa di quella di Champions di sabato, questa sera Chelsea e Arsenal si affrontano per giocarsi l’Europa League. ​Calcio d’inizio alle 21 allo stadio Olimpico di Baku per la sfida diretta dall’italiano Rocchi. Una gara che può segnare la fine dell’avventura di Maurizio Sarri ai blues (è sempre forte l’interesse della Juventus) anche dopo l’episodio di nervosismo di ieri, al termine della rifinitura di Higuain e compagni allo stadio. Di fronte, i Gunners di Unai Emery, che non avrà a disposizione Mkhitaryan per via delle tensione politiche tra Armenia e Azerbaijan. Di seguito le probabili formazioni e dove vedere la finale di Europa League in tv.

Il Chelsea di Maurizio Sarri, Jorginho oltre che Zola, Zappacosta, Marcos Alonso, Emerson Palmieri e Kovacic (più Rudiger, indisponibile), sfida l’Arsenal di altre vecchie conoscenze del nostro campionato quali Aubameyang, Torreira, Papastathopoulos, Lichtsteiner e Mustafi, oltre al neo-juventuno Ramsey, out per un infortunio muscolare.

Finale tutta inglese, esattamente come in Champions League, ma tanta Italia in campo, compreso l’intero team di arbitri, con Rocchi a dirigere il match, Meli e Manganelli lungo gli out ed Orsato quarto uomo. L’ex allenatore del Napoli si gioca il primo vero titolo della propria carriera, dopodiché sarà già tempo di calciomercato, con Andrea Agnelli presente allo stadio Olimpico di Baku: l’interesse della Juventus nei suoi confronti è cosa ormai nota.

Maurizio Sarri, che non ha accettato di buon grado il protocollo Uefa per cui l’ultimo allenamento dovesse essere integralmente aperto ai media, non potrà contare sugli indisponibili Loftus-Cheek e Hudson-Odoi (infortunati al tendine d’Achille), Rudiger (ginocchio) e Ampadu (problema alla schiena). Kanté è reduce da un infortunio al ginocchio rimediato in allenamento.

Unai Emery non può contare su Ramsey (ha già dato l’addio ai Gunners dopo essersi infortunato nella partita contro il Napoli), Denis Suárez (pubalgia), Bellerín (ginocchio), Holding (ginocchio) oltre a Mkhitaryan che non è partito per questioni politiche.

Le probabili formazioni

Maurizio Sarri e Unai Emery si sfidano nel derby inglese atto finale dell’Europa League. L’allenatore italiano, giunto a Baku da imbattuto nella competizione, è reduce da una vigilia “nervosa”. I Gunners puntano sulla coppia del gol Lacazette-Aubameyang.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Alonso, David Luiz, Christensen, Azpilicueta; Jorginho, Kovacic, Barkley; Hazard, Giroud, Pedro. All. Sarri

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Monreal, Koscielny, Sokratis; Kolasinac, Xhaka, Torreira, Maitland-Niles; Ozil; Lacazette, Aubameyang. All. Emery

Europa League Chelsea-Arsenal ore 21 dove vederla in tv

La finale tutta inglese di Europa League tra Chelsea ed Arsenal, in programma stasera alle 21 dallo stadio Olimpico di Baku, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 e in chiaro su Tv8, oltre che sulla piattaforma streaming SkyGo.

Per i bookmakers Chelsea favorito

Il bilancio degli ultimi dieci precedenti è in perfetto equilibrio: tre vittorie del Chelsea, tre dell’Arsenal e quattro pareggi. Nelle previsioni sul derby londinese che assegnerà il trofeo dell’Europa League, però, gli analisti danno un leggero vantaggio alla squadra di Maurizio Sarri, che in Europa League può contare su una statistica migliore rispetto agli avversari: i Blues sono arrivati alla finale da imbattuti, con un ruolino di 11 vittorie e tre pareggi. Il dodicesimo colpo, che vale la coppa, è dato a 2,40. Sale invece a 3,00 la quota sul successo dei Gunners (11 vittorie, due ko e un pari il loro bilancio), mentre l’ennesimo pareggio pagherebbe 3,35. E vista la tendenza pronunciata alla «X» negli scontri diretti, non sono da escludere code extra. L’assegnazione del trofeo ai calci di rigore è un’opzione data a 6,25. Il Chelsea, infine, è in leggero vantaggio anche nelle quote su chi alzerà la coppa, a prescindere da come finirà al 90′: a 1,70 il trionfo Blues, che rappresenterebbe il primo trofeo per Maurizio Sarri, a 2,10 quello dell’Arsenal.