Albiol senior: “Sarri vada alla Juve, è un professionista”. Sul futuro del figlio: “Resterà a Napoli! A Vuole vincere lo Scudetto con gli azzurri”

Albiol senior, Il padre di Raul Albiol, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Si gonfia la rete in onda su Radio Marte. Tanti gli argomenti tra cui spicca Sarri e il suo possibile ingresso nella Juve. Poi Miguel Albiol parla del figlio e della sua permanenza a Napoli.

Albiol senior: “Sarri vada alla Juve”

Alla trasmissione ‘Si Gonfia la rete’, in onda su Radio Marte e curata dal noto giornalista napoletano Raffaele Auriemma, è intervenuto Miguel Albiol, padre del difensore azzurro. Gli argomenti? Anche Sarri alla Juventus: “Sarri è stato molto importante per lui, si tratta di un grande allenatore e di una grande persona. Sono professionisti ed è giusto che vada ad allenare dove si trova meglio”, le parole dello spagnolo. Insomma, sentimenti contrastanti anche nella famiglia Albiol e non solo tra i napoletani. Dopo essere arrivato su indicazione di Rafa Benitez, il centrale ex Real è diventato perno fondamentale della retroguardia di Sarri.

Sul futuro del figlio

Miguel Albiol, padre del difensore azzurro Raul, ha dichiarato: “Raul sta molto bene, ha recuperato. A fine stagione torna al Valencia? Si ci andrà in vacanza! Poi tornerà a Napoli per continuare a giocare in azzurro. Raul vuole vincere lo Scudetto al Napoli? Certamente sì”.

Il padre del difensore ha poi aggiunto: “Sarei contentissimo se il Napoli riuscirà a vincere lo Scudetto, quello che vi posso dire che resterà ancora al Napoli. Sarri? E’ stato molto importante per Raul, è stato un grande allenatore e grande persona, gli auguro il meglio per la sua carriera.