Ferrara duro su De Laurentiis: “Parla solo di soldi, non capisce nulla di calcio”

Liberato Ferrara, giornalista sportivo ed opinionista televisivo, ai microfoni di Tv Luna ha commentato le parole di De Laurentiis a margine della presentazione del ritiro degli azzurri a Castel di Sangro:

“Aurelio De Laurentiis non capisce nulla di calcio, lo dimostra ogni volta quando affronta tale argomento. Lui, anche nell’ultima conferenza stampa, ha parlato soltanto di soldi, quando parla di calcio gli vengono fuori delle cose assurde. A me capita quando parlo di moda: io non ci capisco nulla e mai la capirò. Stesso discorso per De Laurentiis: è un imprenditore che fa calcio, ma non capisce nulla di questo sport“.

Liberato Ferrara nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Luciano Spalletti, nella conferenza stampa tenuta per la presentazione de ritiro degli azzurri a Castel di Sangro, non ha detto nulla di particolare. La cosa divertente l’ha detta alla fine il presidente. De Laurentiis ha dichiarato che se mancano due terzini glieli dà l’Empoli. Ma cosa stiamo dicendo?”.