Zanoli: “Vorrei restare a Napoli. Spalletti crede nei giovani. Sono felice per la convocazione in nazionale”

Alessandro Zanoli, esterno del Napoli dal ritiro della Nazionale Italiana Under 21, ha parlato della convocazione e del suo futuro:

“Puntavo molto su questa convocazione, è sempre stato uno dei miei obiettivi primari. Adesso che l’ho agguantato, dico che mi fa piacere e che sono onorato di indossare questa maglia così gloriosa. Ho trovato un bel gruppo, compatto, ragazzi fantastici che mi hanno accolto benissimo. Mi rendo conto dell’importanza di questo momento, sappiamo che dobbiamo sfruttare al meglio le opportunità che ci vengono date e personalmente, se dovesse arrivare la mia occasione, cercherò come al solito si sfruttarla al massimo”.

Zanoli, ha espresso il desiderio di restare a Napoli: “Per quanto riguarda il mio futuro, vorrei restare ancora al Napoli, ma non dipende solo da me, anche dalle scelte che farà la società. Luciano Spalletti ha avuto molta fiducia in me, me l’ha dimostrato fin dai primi giorni di ritiro e poi nella partita con l’Atalanta ed anche in quella contro la Fiorentina. In generale crede molto nei giovani: basta fargli vedere il proprio valore in allenamento, poi lui ha il coraggio di metterti in campo come ha fatto con me nel corso del campionato”. Ha concluso Alessandro Zanoli.