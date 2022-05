LDT: “Con Ancelotti e Benitez è accaduta la stessa cosa. Succedeva anche ai tempi di Maradona”

Alcuni tifosi azzurri muovono una critica seria alla classe arbitrale italiana e al mainstream partenopeo considerandolo inadeguato.

LDT – Lettere dai tifosi. Alcuni tifosi del napoli hanno scritto alla nostra redazione puntualizzando sul sistema arbitri e sul mondo della comunicazione locale:

“Gent. Direttore, l’ennesimo trionfo di Ancelotti in Champios League conferma senza fronzoli che il mainstream partenopeo è praticamente inadeguato per una squadra di Serie A, qual è il Napoli. Contrariamente di quanto pensi l’Ussi sulla presunta competenza dei media napoletani, basti andare sul Web per rileggere, o rivedere, tutte le critiche sul più decorato allenatore al mondo. Avevamo il migliore allenatore al mondo e questi ancora devono chiedere scusa. Purtroppo, parte del tifo azzurro si lascia facilmente suggestionare da certi cronisti e da certe determinate trasmissioni sportive napoletane. Succedeva anche ai tempi di Maradona. Iniziavano i giornali nazionali e subito nelle trasmissioni sportive nostrane si perfezionava l’attacco su Maradona e Ferlaino. E’ una caratteristica tutta napoletana. A Torino non sono mai partiti attacchi contro Ronaldo, ma anche a Milano i media locali non si sono mai permessi di criticare i loro campioni. A Roma stanno idolatrando Mourinho per il sesto posto raggiunto ma a Napoli stanno osteggiando De Laurentis che da oltre un decennio ha portato il Napoli al centro del mondo pallonaro. Non crediamo affatto che a Milano o a Torino i presidenti di Inter, Juventus e Milan facciano tutto per beneficenza. De Laurentis non è amato dal sistema calcio e per questo motivo viene spesso attaccato”.

I tifosi aggiungono: “Noi vorremmo solo sapere se la notizia del Corriere dello Sport su Koulibaly è vera o no. Inspiegabile che lo facciano da Napoli. Ma su questo siamo abituati perché proprio nei periodi migliori della squadra si scatenano i cronisti meridionali. Inutile ricordarlo, lo avete anche voi scritto un sacco di volte, e ci meravigliamo ancora di come un presidente attento come De Laurentis continui ad ignorare la verità. Quanto accaduto con Jeppson o con Savoldi è storia. I peggiori attacchi alla società sono giunti sempre dall’interno. Come dice sempre Pino Aprile erano le guide indiane a condurre i soldati blu agli accampamenti indiani per attaccarli. Quest’anno si sono messi ad omaggiare il Milan per il caso Serra, ma non hanno detto una sola sillaba sugli scandalosi arbitraggi subiti dal Napoli. Il caso Ancelotti non è un caso isolato. Con Benitez è accaduto la stessa cosa. Se la sono presa persino con Sarri dopo tutte le nefandezze arbitrali combinate dai vari Orsato, Valeri e Mazzoleni. C’è voluto l’eroico Paolo Ziliani, non napoletano, per impedire che Mazzoleni fosse utilizzato ancora al VAR del Napoli. Consentono ad Orsato di dirigere ancora il Napoli nel silenzio più assoluto e dopo Napoli – Milan non dicono e nemmeno scrivono: SCANDALO ORSATO“.

Luigi F., Vincenzo G., Fernando P., Nicola E., Gaetano C., Valerio L. e altri.