Fedele: “Il Napoli deve temere solo una cosa. In dieci giorni sapremo”

Febbraio di fuoco per il Napoli, tra Europa League e campionato gli azzurri sono attesi da un tour de force importante. Enrico Fedele, ex procuratore dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, nonché dirigente del Parma di Calisto Tanzi, ai microfoni di radio Marte ha spiegato: “In dieci giorni, sapremo di che pasta è questo Napoli, perché dovremo affrontare, oltre al Venzia, anche Barcellona, Inter e Lazio”.

Fedel ha poi aggiunto: “Il Napoli deve dimostrare di poter lottare davvero per i primi posti del campionato italiano. Se l’Inter non vincesse il Derby contro il Milan, sarebbe un vero peccato non riuscire a batterla nella prossima giornata. Il Napoli può ritrovarsi tra le mani un progetto che non pensava fosse tale. Sia chiara una cosa: il Napoli non deve temere l’Inter: deve temere se stesso. Nessun fantasma, il Napoli deve evitare i cali di tensione: è questa l’unica cosa di cui aver paura”.