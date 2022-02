Spalletti: “Devo chiedere scusa a Nainggolan”, risate in conferenza stampa

Luciano Spalletti parla anche di Radja Nainggolan in conferenza stampa pre Venezia-Napoli. Il tecnico: “Devo chiedere scusa a Radja“.

Nei giorni scorsi Nainggolan ha ricordato un aneddoto di quando era a Roma: “L’allenatore che mi ha dato di più? Spalletti: con lui, ho fatto il miglior anno della mia carriera, a livello di squadra e individuale. Vi racconto un aneddoto, che si intravede anche nella serie tv su Totti: a Bergamo prima del match con l’Atalanta, Spalletti aspetto me, Francesco e Pjanic in corridoio dopo che avevamo passato la nottata a giocare col pc…“.

A Radio Kiss Kiss Napoli, Nainggolan ha parlato molto bene di Spalletti. Il tecnico in conferenza stampa prima di Venezia-Napoli, ha voluto rispondere al suo ex centrocampista: “Lui è un giocatore che dice sempre quello che pensa. Anzi gli chiedo scusa per quello che gli ho detto prima della partita con l’Atalanta. Pensavo che stessero giocando a carte, invece giocavano a Fifa 2016“. Tante risate durante la conferenza stampa, dopo la risposta sincera di Spalletti.