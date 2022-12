Facci offende Maradona: “ladro e drogato”, scoppia la lite social

Il giornalista Filippo Facci ha scatenato la reazione dei fan di Diego Maradona con un commento poco lusinghiero nei confronti del calciatore argentino scomparso nel 2020.

Nel corso degli anni, Facci ha spesso espresso giudizi critici su Maradona e la città di Napoli, attirandosi anche una querela per diffamazione da parte del fratello del calciatore.

FACCI: MARADONA LADRO E DROGATO

A poche ore dalla morte di Pelè, il dibattito su chi sia stato il miglior calciatore di sempre tra lui e Maradona si è riacceso. In questo contesto, il giornalista Filippo Facci ha espresso i suoi pensieri poco lusinghieri nei confronti di Maradona in un post su Facebook, scatenando la reazione dei fan del calciatore argentino.

«Sei educato – ha scritto Filippo Facci – ma resti un partenopeo malato del ladro e drogato Maradona». Un commento che ha scatenato l’immediata reazione dei fan di Diego, che non hanno risparmiato insulti al giornalista.

Facci ha spesso espresso giudizi critici su Maradona e la città di Napoli nel corso degli anni, attirandosi anche una querela per diffamazione da parte di Hugo, fratello di Diego. Nonostante Maradona abbia ribadito di non voler essere da esempio per nessuno, i suoi gesti sportivi rimangono indimenticabili, come la famosa “Mano de Dios” durante il Mondiale del 1986.