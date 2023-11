Fabrizio Romano: “Crisi Napoli, Rudi Garcia vicino all’esonero”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, riferisce che il Napoli sta valutando la posizione di Rudi Garcia dopo una serie di sconfitte.

Notizie Calcio Napoli – Il cielo sopra il Napoli sembra sempre più nuvoloso, in particolare per l’allenatore Rudi Garcia, dopo una sconfitta critica contro l’Empoli che ha fatto perdere ai partenopei l’opportunità di salire al terzo posto in classifica in Serie A. Secondo Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato in Italia, ci sono state profonde riflessioni all’interno della società riguardo alla posizione di Garcia.

La pesante sconfitta, unita alle precedenti prestazioni negative, ha sollevato dubbi sulla capacità di Garcia di guidare la squadra. Il presidente Aurelio De Laurentiis, noto per la sua passione e per la sua esigente visione del calcio, è apparso estremamente arrabbiato per l’andamento della squadra, lasciando intravedere la possibilità di un cambiamento in panchina.

Fabrizio Romano, attraverso i suoi canali social, ha confermato che “Il Napoli sta discutendo internamente sulla posizione di Rudi Garcia dopo la sconfitta di oggi contro l’Empoli allo stadio Maradona. Il presidente Aurelio de Laurentiis ha lasciato lo stadio prima del fischio finale. Sono previste trattative interne perché Garcia era già a rischio un mese fa“. Questa dichiarazione mette in luce la crescente pressione su Garcia e le aspettative elevate della dirigenza del Napoli.

La situazione di Garcia è resa ancora più precaria dal fatto che era già considerato a rischio un mese fa. Questo nuovo insuccesso potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso, portando a una decisione drastica da parte della società.

🚨🔵 Napoli are discussing Rudi Garcia position internally after today’s defeat vs Empoli at Maradona stadium. President Aurelio de Laurentiis left the stadium ahead of final whistle. Internal talks set to take place as Garcia was already at risk one month ago. pic.twitter.com/UrTOU0Plp6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2023

In conclusione, il futuro di Rudi Garcia al Napoli appare incerto. Mentre la squadra cerca di rialzarsi e di tornare ai livelli che i tifosi si aspettano, la dirigenza potrebbe prendere decisioni importanti nelle prossime settimane. La comunità calcistica seguirà con attenzione gli sviluppi di questa situazione, che potrebbe avere un impatto significativo sul corso della stagione del Napoli.