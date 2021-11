Europa League: la classifica del Napoli nel Gruppo C

Il Napoli perde con lo Spartak Mosca in Europa League. La trasferta in Russia termina 2-1 per gli uomini di Rui Vitoria. La classifica momentanea del Gruppo C vede gli azzurri secondi dietro lo Spartak Mosca che riapre le chance di qualificazione battendo il Napoli. I russi hanno gli scontri diretti a favore dato che lo Spartak ha battuto il Napoli anche allo stadio Maradona. Gli azzurri possono ancora qualificarsi al prossimo turno, ma dovranno battere il Leicester in casa allo stadio Diego Armando Maradona, nell’ultima giornata del Gruppo C.

Ecco la classifica del Gruppo C