Esposito sbotta: “De Laurentiis e Spalletti mancano di rispetto ai tifosi”

Il futuro di Luciano Spalletti al Napoli è ancora in bilico. L’allenatore toscano ha chiesto alla società di fare l’annuncio ufficiale.

Aurelio De Laurentiis ha esercitato l’opzione per tenere Spalletti al Napoli anche per il 2024, ma nonostante tutto si parla di un addio imminente dell’allenatore azzurro.

Al termine di Napoli-Inter, Luciano Spalletti sul suo futuro ha rimandato di nuovo la palla alla società, dicendo chiaramente che deve essere De Laurentiis a fare l’annuncio ufficiale.

Sull’argomento è intervenuto anche il giornalista Paolo Esposito che ha scritto: “Cosa significa? “Spalletti : non sto aspettando nulla. È tutto già definito!”

Né la Leotta, che mi pare sia una giornalista, né i 2 opinionisti, Ciro Ferrara e Gianpaolo Pazzini , nel collegamento post gara a Dazn, hanno avuto gli attributi di rispondere a Spalletti, con: “Allora sarà ancora lei l’allenatore del Napoli per la prossima stagione, oppure no?” Semplice e risolutiva domanda che per chiarezza, doveva essere fatta.

Di certo questo comportamento non chiaro, ambiguo, da parte di De Laurentiis e Spalletti, e’ assolutamente una mancanza di rispetto nei confronti di tutti i tifosi del Napoli.

Spalletti e De Laurentiis, debbono fare chiarezza e alla svelta! Tanto queste altre due partite che restano, non contano nulla, se per caso volessero aspettare la fine del campionato! Non levano né mettono”.