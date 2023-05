Il Napoli ha vinto contro tutte le squadre di Serie A: inchinatevi ai Campioni

Il Napoli nella stagione 2022/23 ha vinto contro tutte le squadre di Serie A. La squadra di Spalletti ha battuto anche l’Inter.

Il Napoli domina il campionato e lo ha fatto vedere anche contro l’Inter. La squadra di Inzaghi, ancora in piena lotta Champions League, era l’unica squadra di Serie A che non era stata ancora sconfitta dalla squadra partenopea.

Sarà anche per questo che la squadra di Spalletti aveva una voglia matta di portare a casa il risultato. Il Napoli contro l’Inter ha dominato la partita dall’inizio alla fine, nonostante un arbitraggio davvero pessimo che ha penalizzato gli azzurri. Clamoroso il rigore non dato a Osimhen, come il gol annullato a Simeone.

Alla fine il Napoli ha vinto pure con l’Inter e quindi ha battuto, almeno una volta, tutte le altre squadre di Serie A. Ora Spalletti ha l’ultimo sfizio da togliersi guadagnare altri sei punti per chiudere a oltre 91 punti, quelli conquistati da Maurizio Sarri in quella stagione straordinaria che non si concluse lo scudetto solo per qualche potere superiore.