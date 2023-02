Empoli-Napoli: anche il Castellani si colora d’azzurro. Entusiasmo alle stelle

Empoli-Napoli la trasferta sarà ancora vietata ai tifosi azzurri residenti in Campania, ma ci saranno supporters da altre parti d’Italia.

L’assurdo divieto di trasferta che va a colpire la maggior parte delle persone che non hanno commesso alcun reato è ancora in vigore. Eppure allo stadio Castellani si preannuncia non solo il tutto esaurito, ma anche la presenza di migliaia di tifosi provenienti da tutta Italia.

Ci sono tanti tifosi e tanti club organizzati nel Nord Italia che sfrutteranno l’occasione per andare a tifosi i colori azzurri allo stadio Castellani di Empoli. Come è accaduto anche nella recente trasferta di Sassuolo è molto probabile che lo stadio sarà praticamente dipinto d’azzurro.

Il sogno scudetto si avvicina sempre di più, ma il Napoli vola anche in Champions League e questo non fa altro che aumentare la passione verso i colori azzurri. Empoli-Napoli sarà una sfida importante, un’altra finale per raggiungere l’obiettivo tricolore.

Una partita difficile, come ha detto anche Spalletti in conferenza stampa, ma che è ampiamente alla portata della squadra partenopea. Il tecnico azzurro farà un minimo di turnover, non rivoluzionando la squadra, ma facendo comunque riposare qualche calciatore. L’obiettivo restano sempre i tre punti, per avvicinarsi sempre di più al traguardo scudetto.