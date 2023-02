Empoli-Napoli: arriva la decisione di Spalletti su Osimhen e Simeone

Empoli-Napoli: Victor Osimhen è pronto a partire da titolare, possibile staffetta con Giovanni Simeone.

La decisione di Luciano Spalletti è arrivata e sembra essere definitiva. Victor Osimhen partirà di nuovo titolare nella sfida tra Empoli e Napoli in programma oggi al Castellani alle ore 18.00. Il tecnico non rinuncerà al nigeriano, anche perché come ha detto in conferenza stampa, la sfida con i toscani è tutt’altro che semplice e bisogna affrontarla nel migliore dei modi.

La sensazione è che Spalletti abbia un piano preciso che viene applicato sia nella partita singola, sia a lungo termine. Per quanto riguarda il match Spalletti si sente sicuro solo quando va in vantaggio di 3 gol, quindi tenderà sempre a schierare Osimhen dal primo minuto. Anche perché il nigeriano è devastante e nessuno in rosa ha le sue caratteristiche, nemmeno un goleador del calibro di Simeone.

Inoltre Spalletti vuole chiudere il prima possibile il discorso scudetto, così da blindare il risultato e magari fare un pensiero in più alla Champions League.

Secondo quanto scrive Repubblica Kvaratskhelia e Osimhen partiranno di nuovo titolare in Empoli-Napoli. Sia il nigeriano che il georgiano sono pronti a fare una staffetta nel secondo tempo, ma entrambi saranno protagonisti dal primo minuto.