Emergenza infortuni al Napoli: Costanzo, l’agente: “Pronto a giocare, è devastante”

Allarme infortuni in casa Napoli che deve fare a meno di ben 9 calciatori, oggi si è aggiunto anche Andrea Petagna.

L’emergenza infortuni al Napoli obbliga società e tecnico a fare di necessità virtù. Attualmente gli indisponibili sono 9, oggi Gattuso ha saputo che per la partita con il Granada dovrà rinunciare pure ad Andrea Petagna. Il reparto offensivo e quello difensivo sono ridotti all’osso, ecco perché lo staff tecnico azzurro dovrà puntare necessariamente su qualche giovane della Primavera che potrebbe fare anche il suo esordio. Antonio Cioffi ha già giocato qualche minuto in maglia azzurra, ma vista la ristrettezza della rosa in difesa potrebbe toccare anche a Davide Costanzo, terzino sinistro che sembra promettere molto bene.

L’agente del calciatore, Claudio Rabona è intervenuto ai microfoni di Radio Marte ed ha detto: “Sì, si allena con la squadra da ottobre e ha notevole prestanza fisica, tecnica individuale e personalità. Lui ha pure la capacità di impostare il gioco e una grande capacità di elevazione. Mentalmente è già pronto, sa che potrebbe capitare di giocare e vuole fare la sua parte. Lui è nato terzino destro ed è devastante in quel ruolo ma è parimenti abile nel ruolo di centrale, calciando con entrambi i piedi può giocare ovunque. Lui ha la vocazione da terzino ma in Primavera spesso gioca come centrale, un po’ come Di Lorenzo. Giocatore strutturato ma molto agile. Contratto da professionista? Non ce l’ha ancora ma non abbiamo fretta, non ci sono esigenze immediate. Vogliamo che il ragazzo faccia i passi giusti. Gli altri Primavera? Credo che il settore giovanile del Napoli sia un ottimo settore giovanile. Anche Zedadka, Cioffi e altri sono pronti, il Napoli può fare affidamento su questi ragazzi. Bisogna solo fare un uso giusto e farli esordire separatamente“. Della questione infortuni in casa Napoli ed in generale in Serie A, ha parlato anche il dottor Cretella che ha analizzato le problematiche di questa stagione.