Bagni: “Lozano determinante. Troppo sfortuna, serve aiuto dal cielo”

Salvatore Bagni ex centrocampista del Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di Lozano e dell’emergenza infortuni.

Il Napoli è in piena emergenza infortuni, causa anche dei tantissimi impegni ravvicinati, come spiegato dal dottor Cretella che ha evidenziato anche altre criticità. Petagna è l’ultimo, in ordine di tempo ad essersi fermato, ma tra quelli che si sono fermati c’è anche Lozano giocatore che “ha tenuto in piedi l’attacco del Napoli. Non solo per i gol ma anche per gli uno vs uno, il messicano è stato il giocatore in più del Napoli in questo momento. Chiediamo un aiuto dal cielo. Direi che per quanto riguarda le sfortune ci basta così quest’anno, sono state pesanti e in diversi periodi. Speriamo che le forze bastino per il quarto posto, altrimenti magari gli allenatori saranno diversi alla fine. Se arriva il quarto posto la società punterà un allenatore esperto, al contrario si cercherà un emergente“.

Secondo Salvatore Bagni in questo momento sarebbe importante concentrarsi sul “match con l’Atalanta, anche perché sono sicuro che si possa passare il turno in Europa League. Granada? Ho visto la gara contro l’Atletico Madrid, meritavano di perdere ma è una squadra che si difende e usa le fasce. Quando attacca è un 3-4-3 e quando si difende è un 5-4-1. Non ha grandi individualità ma può metterti in difficoltà con l’intensità. Non c’è spauracchio e hanno delle assenze ma ci possono mettere in difficoltà“.