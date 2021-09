Elicottero e poi un volo privato: così il Napoli fa rientrare Ospina

La missione del Napoli è chiara: avere David Ospina a difendere la porta azzurra contro la Juventus, per questo si lavora per il rientro dalla Colombia. Il portiere della nazionale colombina è impegnato in Sudamerica per le qualificazioni ai Mondiali 2022, l’ultima partita la giocherà giovedì e quindi farlo rientrare in tempo per sabato 11 settembre alle 18.00, quando è in programma Napoli-Juventus, non è una cosa semplice. Gli azzurri stanno lavorando per un volo privato.

Ospina: il charter per l’Italia

Corriere dello Sport scrive che il Napoli è a lavoro su un duplice fronte per quanto riguarda il rientro di Ospina. Da un lato c’è la diplomazia in campo, l’obiettivo è far rientrare il portiere già martedì in Italia, ovvero il giorno seguente la partita tra Colombia e Paraguay. Ospina si è anche infortunato nell’ultima partita con la sua Nazionale e la dirigenza partenopea sta lavorando per provare ad anticipare il rientro.

Se tutto dovesse andare male, allora ci si organizzerà diversamente. L’idea è quella di “trasferire in elicottero a Bogotà tutti i calciatori della Nazionale di stanza in Europa e poi metterli su un charter che, dopo circa 12 ore di volo, li riporterebbe da queste parti già venerdì. Probabilmente a Madrid e, nel caso di Ospina, poi a Napoli in sequenza“. Se questo piano dovesse fallire allora Ospina “raggiungerebbe Madrid solo venerdì notte e successivamente Napoli sabato mattina“. Il Napoli sta provando a fare di tutto per far rientrare in tempo Ospina, anche perché Meret è infortunato e non recupererà per la sfida con la Juventus. L’obiettivo principale è riportare Ospina in Italia, altrimenti sarà Marfella a difendere la porta degli azzurri.