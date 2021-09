La lunga attesa di Marfella: il sogno Juve è dietro l’angolo

Davide Marfella titolare con la Juventus nella sfida dell’11 settembre 2021 allo stadio Diego Armando Maradona, è una ipotesi da non scartare. Al momento il 21enne, che il 15 settembre festeggerà il suo compleanno, è l’unico portiere veramente a disposizione di Luciano Spalletti. Entrato all’ultimo momento nella rosa del Napoli si ritrova come potenziale primo portiere in una sfida delicatissima contro la Juventus.

Ospina-Marfella: destini sospesi

Dopo l’infortunio di Meret il Napoli sta facendo di tutto per cercare di riportare in Italia David Ospina. Ci sono due ipotesi al momento: un lavoro di diplomazia che può portare ad un rientro anticipato, l’altro che farebbe rientrare il colombiano con un volo privato solo poche ore prima del match con la Juventus. Ovviamente se l’infortunio rimediato con la Bolivia da Ospina non sarà più grave del previsto.

Ed allora alla finestra c’è Davide Marfella, napoletano di Pozzuoli che come ricorda Corriere dello Sport vive nel mito di Reina e Casillas. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, poi alla Vis Pesaro ed al Bari. Titolare in Serie D 2018-19 con tanto di promozione e due stagioni da vice di Frattali in Serie C. Ora all’improvviso si ritrova potenzialmente titolare con la Juventus. Un sogno ad occhi aperti che il giovane portiere, primo tifoso di Ospina, sta provando ad accarezzare. Perché è ovvio che lo stimolo e l’ambizione c’è tutta ed è giusto che sia così.