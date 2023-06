Ebosse Indossa la Maglia del Napoli in Allenamento: Tifosi dell’Udinese Infuriati

Enzo Ebosse, calciatore dell’Udinese, ha indossato la maglia del Napoli durante l’allenamento, scatenando l’ira dei tifosi friulani.

Ebosse, che sta recuperando da un infortunio al crociato che ha concluso anticipatamente la sua stagione, sta lavorando duramente per essere a disposizione dell’allenatore Andrea Sottil per l’autunno. TuttoUdinese riporta che il difensore sta seguendo un rigoroso programma di riabilitazione.

Tuttavia, una recente storia pubblicata sul profilo Instagram ufficiale di Ebosse ha suscitato l’indignazione dei tifosi dell’Udinese. Nella storia, Ebosse indossava la maglia del Napoli durante un allenamento. Questa decisione ha scatenato l’ira di molti tifosi friulani, che hanno accusato il calciatore di non avere abbastanza rispetto per l’Udinese e di sognare un trasferimento in Campania.

In realtà, Ebosse è un amico stretto di Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli e suo compagno di squadra nel Camerun. Quindi, sembra che la maglia fosse un regalo del suo connazionale, e non un segnale di un potenziale trasferimento.

Nonostante le spiegazioni, l’incidente ha lasciato un amaro in bocca ai tifosi dell’Udinese. Continueranno a seguire da vicino le azioni di Ebosse, sperando che il suo impegno e la sua lealtà alla squadra siano indiscutibili.