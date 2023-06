Auriemma: “De Laurentiis non è fesso, chi vuole Osimhen ecco quanto dovrà sborsare realmente”

Raffaele Auriemma, noto giornalista, discute il futuro di Victor Osimhen al Napoli. Il club ha fissato il prezzo e si attendono novità.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il futuro di Victor Osimhen, attaccante stella del Napoli, è al centro delle discussioni nel mondo del calcio. Raffaele Auriemma, rinomato giornalista e conduttore televisivo e radiofonico, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulla questione.

Rudi Garcia, il nuovo allenatore del Napoli, è in attesa di notizie sul mercato calcistico. Tra le questioni più urgenti c’è il futuro di Osimhen. L’attaccante ha ancora due anni di contratto con il club campano, ma è evidente che se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per il presidente Aurelio De Laurentiis e per lo stesso giocatore, il club potrebbe considerare seriamente l’ipotesi di una cessione.

Auriemma, attraverso i suoi canali social, ha condiviso un messaggio riguardante la situazione di Osimhen. Su Twitter, ha scritto: “La situazione Victor Osimhen è molto complessa e può succedere di tutto, che prolunghi con il Napoli fino al 2027 oppure che venga venduto per non meno di 150 milioni di euro. La verità si saprà prima che la squadra allenata da mister Rudi Garcia parta per il ritiro in programma a Dimaro, in Trentino“.

Il futuro di Osimhen rimane quindi incerto. Il Napoli ha fissato il prezzo e si attendono novità. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti su questa e altre notizie dal mondo del calcio.