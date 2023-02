Di Lorenzo, l’agente: “Ricorda Lahm? Se lo dice l’intenditore Di Canio. Grande capitano”

L’agente di Giovanni Di Lorenzo risponde all’accostamento del suo assistito con Lahm, come detto da Paolo Di Canio

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, applaude la prestazione del suo assistito al “Deutsche Bank Park” di Francoforte. In diretta ai microfoni di CalcioNapoli24, si sofferma sul presente e sul futuro del capitano azzurro: “Il Napoli è di sicuro una delle migliori squadre in Europa, che gioca un calcio bellissimo. I complimenti più belli sono quelli sugli aspetti umani. Quando si dice che Di Lorenzo è un grande capitano vuol dire che è in primis un grande uomo. Ieri è stata una serata bellissima, l’ennesima nella carriera di Giovanni e del Napoli. Ricorda Lahm? I complimenti fanno sempre bene, Di Canio è un intenditore e conosce benissimo il calcio. Giovanni è diventato un grande interprete del ruolo, se poi sia il migliore in assoluto non sta a me dirlo. Ai miei ragazzi dico sempre di restare con i piedi per terra, perché il calcio ti da e ti toglie tutto velocemente”.

Giuffredi rivela che sta parlando con De Laurentiis del rinnovo con Di Lorenzo

L’agente ha poi proseguito: “Ieri l’ho sentito e gli ho fatto una battuta sul fatto che ha segnato di sinistro. Noi viviamo tutto con grande serenità, smorzando entusiasmi eccessivi che possono fare male. Rinnovo? Ne stavo parlando con De Laurentiis, poi ci siamo fermati”.

“L’intenzione da parte nostra è che prima che finisca il campionato c’è la voglia del club di prolungare il rapporti. Il giocatore ha la volontà di finire la carriera a Napoli, nei prossimi mesi ne parleremo. Il Napoli lo apprezza e non vedo quale possa essere il problema, magari lo sono di più le tempistiche”. Ha concluso Mario Giuffredi.