Di Lorenzo: cambio di ruolo con la Spagna: Mancini ci pensa

Giovanni Di Lorenzo potrebbe cambiare ruolo nella sfida Italia-Spagna. La prima semifinale dell’Europeo si giocherà martedì prossimo ed il ct Mancini sta pensando alle possibili soluzioni tattiche. Di Lorenzo aveva cominciato in panchina il suo Europeo, ma l’infortunio di Florenzi gli ha dato la possibilità di scendere in campo durante il primo match e non è più uscito dal rettangolo di gioco, grazie alle sue ottime prestazioni. Il terzino del Napoli assicura equilibrio alla squadra e soprattutto quando c’era Spinazzola in campo, la sua capacità di chiudere gli spazi è risultata fondamentale.

Italia-Spagna: nuovo ruolo per Di Lorenzo?

Secondo quanto scrive Tuttosport il ct dell’Italia sta provando diverse soluzioni per sostituire Spinazzola, reduce da un grave infortunio al tendine d’Achille che lo terrà fuori dal campo almeno per sei mesi. Il sostituto naturale di Spinazzola è Emerson Palmieri, ma Mancini sta pensando anche di portare Di Lorenzo sulla fascia sinistra. Un esperimento che potrebbe interessare anche Luciano Spalletti nel caso si dovesse trovare in emergenza sulle fasce. Il Napoli, però, sta cercando di risolvere il problema dei terzini di sinistra. Mario Rui è sempre più vicino al Galatasaray ed il club sta cercando di concretizzare l’acquisto proprio di Emerson Palmieri.