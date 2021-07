Spinazzola out, Mourinho e la Roma su un obiettivo del Napoli

La Roma deve sostituire Spinazzola e pensa ad Emerson Palmieri. Mourinho proprio oggi ha parlato del brasiliano naturalizzato italiano come un “buon giocatore” anche se ha ammesso che Spinazzola è di un altro livello. In ogni caso l’infortunio terrà Spinazzola lontano dai terreni di gioco per sei mesi e questo induce la Roma a dover trovare necessariamente un sostituto. Uno dei nomi fatti da Mourinho è Emerson Palmieri, un usato garantito che ha voglia di tornare a giocare in Italia.

L’esterno brasiliano piace pure al Napoli che è in vantaggio rispetto alla Roma, anche perché ha cominciato prima a trattarlo. Inoltre Spalletti vanta un ottimo rapporto con Emerson Palmieri, stessa cosa si può dire di Aurelio De Laurentiis con Roman Abramovic. Proprio grazie a questi rapporti il Napoli spera di poter strappare il calciatore in prestito con diritto o obbligo di riscatto, quindi senza pagarlo immediatamente. Con questa mossa il Napoli riuscirebbe a trovare un esterno mancino di ruolo, ma allo stesso tempo non dovrebbe nemmeno pagare nell’immediato il calciatore, liberando così budget per altre operazioni di calciomercato. Cristiano Giuntoli sta continuando a lavorare per avere Emerson Palmieri, ma la società è impegnata anche sull’acquisto di un centrocampista.