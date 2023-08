La solita musica – Designazioni arbitrali, nessuna punizione per gli errori: Rapuano e Marcenaro confermati

Nonostante gli errori nella prima giornata, gli arbitri Rapuano e Marcenaro sono stati confermati da Rocchi per la seconda: nessun provvedimento dopo le polemiche.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Nessuna punizione per gli arbitri protagonisti di errori nella prima giornata di Serie A. Il designatore Rocchi ha confermato sia Rapuano che Marcenaro per il prossimo turno.

Tutti insieme appassionatamente. Non pagano pegno i campioni di Rocchi. Il designatore arbitrale non si è dimenticato proprio di nessuno nel compilare i quadri per la seconda giornata di campionato. Marcenaro è già IV Uomo per Juventus – Bologna diretta, da Di Bello di Brindisi e Rapuano è IV Uomo in Fiorentina – Lecce.

Certo, questo capita nel Paese dell’informazione all’incontrario che assegna la piena sufficienza a Rapuano dopo le fatiche di Udine. D’altronde che volete che siano un rigore farlocco fischiato contro l’Udinese ed un rigore vero non fischiato contro la Juventus.

Persino Mazzoleni che era al VAR si è visto premiato con una doppia designazione. L’ex direttore bergamasco sarà al VAR sabato per Como – Reggiana di B e la giornata seguente troverà gloria al VAR di Lazio – Genoa in Serie A.

Non è andata male nemmeno a Di Paolo dopo i fatti arbitrali di Frosinone. Di Paolo sarà al VAR di Cremonese – Bari (Serie B) e il giorno dopo lo ritroveremo anche in Serie A al VAR di Fiorentina – Lecce.