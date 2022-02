Denayer: interessa anche alla Juventus, il Napoli alla finestra

Jason Denayer è uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato. Il difensore classe ’95 piace al Napoli e Juventus. Denayer è in scadenza di contratto con il Lione e questo lo rende un profilo molto appetito sul mercato dei free agent, che sta diventando sempre più importante per i club. Il costo dei cartellini diventa sempre più alto e quindi per far quadrare i conti è importante prendere giocatori a parametro zero. Lo sa bene il Napoli, che invece un giocatore lo ha perso senza incassare nemmeno un euro, ovvero Lorenzo Insigne. Ma a fine stagione saluteranno anche Ospina e forse Mertens, che sono in scadenza di contratto.

Mai il Napoli valuta anche acquisti a parametro zero come Jason Denayer che però piace anche alla Juventus e al Newcastle, secondo quanto fa sapere RMC. Il club bianconero si è messo sulle tracce del difensore belga che ha tanti estimatori in tutta Europa. Intanto Cristiano Giuntoli è alla finestra e monitora la situazione, ma il direttore sportivo azzurro ha già piazzato un colpo per il mercato di giugno, anche se non è arrivata ancora la conferma ufficiale. Sul mercato si valutano anche delle uscite come Fabian Ruiz, ma attenti ad Osimhen che piace in Premier League.