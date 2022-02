Il Napoli vende Fabian, Cerchione: “Tre nomi per sostituirlo”

Fabian Ruiz verso la cessione. Aurelio De Laurentiis lo può cedere per 40 milioni di euro. Il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2023 ed il Napoli non vuole rischiare di perderlo a parametro zero, così come accaduto con Lorenzo Insigne. Tra i big del Napoli proprio Fabian Ruiz sembra quello più vicino alla cessione. Lo spagnolo piace al Barcellona, ma attenti anche alla Premier League con Arsenal e Newcastle molto interessate al giocatore.

Chi sostituisce Fabian Ruiz

La possibilità che Fabian Ruiz vada via da Napoli è molto alta, tanto che si parla già di un possibile sostituto. A fare tre nomi al posto di Fabian Ruiz è Luca Cerchione che scrive: “Sono 3 i nomi sul taccuino di Giuntoli per il dopo Fabian Ruiz: Barak (15mln), Nandez (15/18mln) e Frattesi (15mln). Su quest’ultimo la concorrenza è tanta ed il prezzo potrebbe lievitare, pertanto risulta essere il meno probabile a vestire la maglia del Napoli” . Aurelio De Laurentiis sta prendendo in seria considerazione la cessione dello spagnolo, ma ci sono altri calciatori che possono essere venduti a fine stagione. Uno dei nomi è quello di Victor Osimhen. Il giocatore nigeriano viene valutato cento milioni di euro e piace moltissimo in Premier League.