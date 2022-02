Guerra Russia-Ucraina. Putin allerta sistema nucleare, speranza di un negoziato

La guerra Russia-Ucraina diventa sempre più pesante, ad ogni ora che passa. Le sanzioni dell’Europa contro la Russia hanno innescato la dura reazione di Putin che ha dato ordine di allertare il sistema difensivo nucleare russo. Lo riporta la PA. “I Paesi occidentali non stanno soltanto imponendoci sanzioni ostili, ma leader di grandi Paesi della Nato stanno facendo affermazioni aggressive nei confronti della Russia. Per questo ordino di mettere in allerta il sistema di deterrenza” ha detto Putin.

La reazione del Cancelliere Tedesco Olaf Scholz “Non accetteremo l’uso della forza come strumento politico. Non staremo con le mani in mano finché la sicurezza dell’Europa non sarà assicurata”.

Intanto c’è anche una speranza per il dialogo. L’Ucraina, infatti, ha confermato che ci sarà un negoziato con la Russia al confine con la Bielorussia. Lo riferisce la presidenza ucraina. “Abbiamo convenuto che la delegazione ucraina si sarebbe incontrata con la delegazione russa senza precondizioni al confine ucraino-bielorusso, vicino al fiume Pripyat”. Lo ha fatto sapere con un messaggio su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, confermando l’incontro negoziale con la Russia. Durante la conversazione telefonica con il presidente bielorusso, “Alexander Lukashenko si è assunto la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, elicotteri e missili di stanza sul territorio bielorusso rimangano a terra durante il viaggio, i colloqui e il ritorno della delegazione ucraina”, ha concluso Zelensky.

Intanto il mondo dello sport prende posizione contro la Russia ed in generale contro la guerra. In giornata sono arrivati i messaggi di Zielinski e Spalletti per dire “no” al conflitto.