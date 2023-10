Del Genio: “Tre Punti Persi dal Napoli Che Fanno Rabbia”

Paolo Del Genio, noto giornalista, esprime la sua delusione per il pareggio del Napoli contro il Milan, sottolineando i tre punti persi.

Notizie calcio Napoli – Il pareggio 2-2 tra il Napoli e il Milan ha lasciato un gusto amaro in molti, soprattutto nel noto giornalista Paolo Del Genio. Il match, svoltosi nell’arena iconica del Diego Armando Maradona, ha visto una prestazione del Napoli dai due volti: una prima parte in cui il Milan ha dominato, seguita da una ripresa in cui gli azzurri hanno mostrato grinta e determinazione, riuscendo a pareggiare il punteggio.

Nonostante la rimonta, Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss, ha manifestato la sua delusione per il risultato finale. “Sono molto deluso, lo dico subito. Il Napoli ha buttato via due punti,” ha affermato Del Genio, sottolineando come questa fosse una gara che il Napoli avrebbe potuto e dovuto vincere. La sua rabbia è palpabile, soprattutto pensando alla classifica attuale che vede il Napoli a meno sette punti dall’Inter.

“Mi fa rabbia vedere gli azzurri a meno sette dall’Inter. Ma dov’è sta questo distacco?” si chiede Del Genio, che vede nel Napoli l’unica squadra capace di insidiare seriamente la leadership dell’Inter. Tuttavia, i punti persi lungo il percorso stanno costando caro ai partenopei, una situazione che Del Genio trova frustrante, considerando anche che il calendario del Napoli non è stato così complicato fino ad ora.

La prestazione nel secondo tempo, con una bella reazione e i cambi effettuati da Rudi Garcia, tecnico del Napoli, che hanno indubbiamente cambiato il corso della partita, sono stati elementi positivi. Eppure, il rimpianto per non avere portato a casa la vittoria rimane, un sentimento che Del Genio condivide con molti tifosi del Napoli.

Le parole di Del Genio riflettono l’umore di una parte della tifoseria napoletana, che vede in ogni match l’opportunità di avvicinarsi al vertice della classifica. Questo pareggio, in una partita che il Napoli avrebbe potuto vincere, rappresenta una sorta di bivio nella stagione degli azzurri.

