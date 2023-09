Del Genio avverte: “Raspadori centravanti? Un azzardo, non è Romario”

Paolo Del Genio critica l’utilizzo di Raspadori da centravanti: “Non è paragonabile a Romario o Aguero, in quel ruolo fa fatica”.

CALCIO NAPOLI. Secondo il giornalista Paolo Del Genio, schierare Giacomo Raspadori nel ruolo di centravanti è un azzardo, vista la struttura fisica del giocatore. Intervenuto a Telecapri, Del Genio ha dichiarato: “Se sei un brevilineo come Raspadori, non puoi fare il centravanti nelle big. Lui non è paragonabile a fenomeni come Romario o Aguero“.

“Raspadori è un ottimo giocatore, ma da centravanti fa fatica” ha proseguito il giornalista. Che però promuove l’ex Sassuolo come possibile titolare del Napoli in un altro ruolo: “Lavorando può diventare importante per gli azzurri, ma non da prima punta. Il calcio moderno richiede attaccanti forti fisicamente”.

Secondo Del Genio schierare Raspadori al centro dell’attacco è un azzardo, vista la sua struttura minuta. Meglio utilizzarlo sulla trequarti o eventualmente come esterno per esaltarne le caratteristiche tecniche. Il paragone con mostri sacri come Romario e Aguero non regge.