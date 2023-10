Del Genio Sottolinea: “ADL ha detto una cosa a Garcia. Relazione Complicata”

Paolo Del Genio parla delle dinamiche tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’allenatore Rudi Garcia.

CALCIO NAPOLI. Paolo Del Genio getta luce su una relazione potenzialmente instabile tra ADL e Garcia. Con il Napoli attualmente in una fase critica, la fiducia tra la dirigenza e l’allenatore sarà fondamentale per il successo futuro della squadra.

Cosa Pensano Veramente ADL e Garcia l’Uno dell’Altro?

Le recenti prestazioni del Napoli in Serie A e in Champions League hanno sollevato preoccupazioni tra i tifosi e gli esperti. La squadra sembrava essere sulla strada giusta per un recupero, ma la sconfitta contro la Fiorentina ha gettato ombre sul futuro. “Ora siamo in pieno tunnel, speriamo che il calcio ci regali una sorpresa come a volte fa,” ha detto Del Genio, sottolineando l’importanza di una possibile ripresa per il Napoli.

Secondo Paolo Del Genio, la relazione tra ADL e Garcia è complessa e potrebbe non essere fondata su una fiducia reciproca.

Paolo Del Genio ha sollevato dubbi sulla fiducia che ADL ha in Garcia, sottolineando che alcune scelte tattiche, come le sostituzioni durante le partite contro il Real Madrid e la Fiorentina, sono state fatte in momenti in cui il Napoli era in svantaggio.

Questo ha portato Del Genio a chiedersi se ADL abbia effettivamente piena fiducia nelle decisioni di Garcia. “Non so se il presidente ha chiesto a Garcia cambi più normali, ma almeno su questo si può lavorare. Mister, per favore, non togliere Osimhen se non stiamo vincendo,” ha detto Del Genio, aggiungendo che è improbabile che De Laurentiis possa o voglia dare suggerimenti tattici a Garcia.