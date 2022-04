Deferimento De Lauretiis, Alvino pubblica le foto: “Trova le differenze”

La procura federale ha fatto scattare il deferimento di Aurelio De Laurentiis e Raffaele Canonico per la partita Juve-Napoli del 6 gennaio 2022. Tre mesi dopo quel match si è deciso di intervenire ai danni della società partenopea. L’avvocato Grassani presenterà ricorso, anche perché è convinto che la società azzurra abbia rispettato tutte le regole imposte, sia quelle sportive che statuali. Teoricamente si rischia la radiazione, ma questa sarebbe solo l’ennesima enorme beffa, anche perché poco o niente è stato fatto ad esempio alla Lazio di Lotito per la questione tamponi.

Ma Carlo Alvino sul deferimento di De Laurentiis e Canonico, mette a confronto anche un altro caso. Il giornalista richiama sui social la foto in cui la Figc fa sapere che è scattata la sanzione contro il presidente del Napoli ed il responsabile dell’area medica, poi quella foto viene confrontata sempre con una notizia della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in cui si fa sapere dell’archiviazione dell’inchiesta sul caso Suarez. Il giocatore ex Barcellona sostenne un esame farlocco a Perugia, con la procura ordinaria che sta ancora indagando. Nonostante tutto la Figc ha deciso di archiviare il fatto. Qualche malpensante, addirittura pensa che possano esserci due pesi e due misure in questo caso.